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В Подмосковье нарастает пожарная опасность



ИА "Метеоновости" / 09:42 Среда, 2 августа



Прошедший июль запомнится жителям Подмосковья, как прохладный и влажный. Тем не менее, осадки по территории области выпадали неравномерно. Больше всего дождей досталось северу и северо-западу. В Клину за месяц выпало 160,8 мм, что составляет 162% от нормы, в Волоколамске 147,4 мм, при норме 88 мм. Самым "засушливым" оказался июль в Кашире, при норме в 82 мм выпало 52.6 мм.



Дефицит осадков в сочетании с высокой температурой воздуха, днем до 27..29 градусов, будет способствовать нарастанию степени пожарной опасности. Неблагоприятная ситуация будет складываться в восточной половине Подмосковья, особенно на юго-востоке, где дефицит осадков. / meteonovosti.ru /



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