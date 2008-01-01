|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:15 Среда, 2 августа
В столичном регионе сохранится антициклональный характер погоды. Будет солнечно и жарко. Днем воздух в столице прогреется до 27..29, по области 24..29 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст., что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 45%.
При повышенной температуре содержание кислорода в воздухе понижается, формируются условия погодной гипоксии. Неважно себя чувствуют люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ослабленные болезнями, пожилые люди, страдающие хронической кислородной недостаточностью. В жаркую погоду не рекомендуется бывать на улице в дневные часы, избегать прямых солнечных лучей, ведь условиях загрязненного воздуха мегаполиса солнце может спровоцировать обострение хронических кожных болезней. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.