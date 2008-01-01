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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:15 Среда, 2 августа



В столичном регионе сохранится антициклональный характер погоды. Будет солнечно и жарко. Днем воздух в столице прогреется до 27..29, по области 24..29 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст., что выше нормального. Относительная влажность воздуха около 45%.



При повышенной температуре содержание кислорода в воздухе понижается, формируются условия погодной гипоксии. Неважно себя чувствуют люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ослабленные болезнями, пожилые люди, страдающие хронической кислородной недостаточностью. В жаркую погоду не рекомендуется бывать на улице в дневные часы, избегать прямых солнечных лучей, ведь условиях загрязненного воздуха мегаполиса солнце может спровоцировать обострение хронических кожных болезней. / meteonovosti.ru /



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