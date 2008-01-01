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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 1 августа

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27-28 градусов; Северном 26-28 градусов, Северо-восточном 26 -27 градусов, Восточном 26-27 градусов, Юго-восточном 27-28 градусов; Южном 26 градусов; Юго-западном 27 градусов, Западном 25-27 градусов, Северо-западном 26-28 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 26-27градусов, местами порывы западного ветра 12м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+26
Ср.
2 авг.
+28
Чт.
3 авг.
+25
Пт.
4 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Эль-Кувейт		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Агинское

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