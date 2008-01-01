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Новости погоды

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Ильин день на северо-западе будет дождливым

ИА "Метеоновости" / 13:17 Вторник, 1 августа

  В среду 2 августа - Ильин день, который по народному календарю заканчивает лето. А еще в народе говорят: "Придет Илья - принесет гнилья (дожди)". В унисон с этой пословицей и будут развиваться синоптические процессы, но только на северо-западе Европейской России.

В среду к Финскому заливу подойдет волновой циклон, а вместе с ним и зона осадков, которая накроет Северную столицу. Утром в Петербурге начнутся дожди, но пик непогоды придется на вторую половину дня, когда местами осадки ожидаются сильные и будут сопровождаться грозами и ветром в порывах до 15 м/с. Максимальная температура воздуха всего 20..22 градуса.

2 августа Россия отмечает праздник Воздушно-десантных войск, который зачастую сопровождается купанием сослуживцев в фонтанах. На этот раз наши "ВДВешники" в Санкт-Петербурге могут обойтись и небесной влагой.

А в Москве на Ильин день, солнечно, сухо и жарко... / meteonovosti.ru /
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