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Новости погоды

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На Урале до конца рабочей недели с грозовыми дождями

ИА "Метеоновости" / 13:00 Вторник, 1 августа

  В последний день уходящего июля Урал оказался вблизи атмосферного фронта с волнами, который и обрушился сильными грозовыми дождями на Свердловскую область количеством до 24 мм и Челябинскую до 19 мм.

В среду циклон, уроженец юга, через Средний Урал переместится на юго-запад Ханты-Мансийского округа, а его атмосферный фронт не оставит без внимания Южный Урал. Погода обещает быть с дождями, местами сильными, на Среднем Урале местами очень сильными, в отдельных районах с грозами и градом, в Пермском крае крупный град, при грозах ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, местами до штормового, 25 м/с, на Южном Урале ветер слабее, 16-18 м/с.

В конце рабочей недели на атмосферном фронте сформируется волновой циклон, полный сил и влаги, который и будут заливать дождями, местами сильными Курганскую область. На остальной территории Урала по-прежнему с дождями, но небольшими и местами, в Пермском крае они могут быть более продолжительные, прогремят грозы, при грозах порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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