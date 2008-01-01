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На юге Восточной Сибири жарко и влажно



ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 1 августа



По югу Восточной Сибири тянется атмосферный фронт с волнами, который накануне и отметился сильными грозовыми дождями в центральных и южных районах Красноярского края количеством до 25 мм, в Иркутской области до 28 мм, в Бурятии до 30 мм.



В середине недели очередная фронтальная волна пройдется дождями разной интенсивности и продолжительности по югу Восточной Сибири с грозами и порывистым ветром.



Фронты дотянутся и до Байкала. В Забайкальском крае небольшие дожди кратковременного характера, в Бурятии ливни, в Иркутской области дожди от небольших до умеренных, грозы, после полудня до 31..33 градусов.



В четверг, за холодным участком фронта, проникнет более свежий воздух, днем не выше 27..28 градусов. / meteonovosti.ru /



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