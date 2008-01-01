Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 1 августа
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25-26 градусов; Северном 25-26 градусов, Северо-восточном 26 -27 градусов, Восточном 25 градусов, Юго-восточном 25-26 градусов; Южном 25 градусов; Юго-западном 25-26 градусов, Западном 25-26 градусов, Северо-западном 25-26 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23-25 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 25-26 градусов, местами порывы западного ветра 12м/с. / meteonovosti.ru /