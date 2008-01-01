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Итоги июля в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:42 Вторник, 1 августа







В первой половине месяца температура была ниже климатической нормы. В отдельные дни отрицательная аномалия достигла 5-6 градусов. С 25 июля, вообще, погода установилась теплее обычной.



Дней с максимальной температурой 25 градусов и выше набралось лишь на декаду. Самым теплым днем была суббота, 29 июля, когда максимальная температура на опорной станции ВДНХ достигла 31,9 градуса. В центре города, на Балчуге температура повысилась до 32,5 градуса. В последние два дня месяца вновь установилось погода, близкая к норме.



По станции ВДНХ средняя за месяц температура составила 17,9 градуса при норме 18,0 градуса. В центре города средняя месячная температура оказалась почти на 2 градуса выше, чем в других районах столицы.



По количеству осадков июль не только выполнил, но и перевыполнил норму. На опорной станции ВДНХ выпало 105.3 мм при норме 94 мм. В центре города, на Балчуге количество выпавших осадков составило 127, 6 мм, или 147% от нормы. Особенно много осадков относительно нормы выпало на юго-западе Москвы 131,9 мм или 153%. На северо-западе Москвы, в районе ТСХА выпало 100.5 мм при норме 96 мм (105%). Самым дождливым днем стало 3 июля, за сутки на ВДНХ налило 21 мм, а самой дождливой оказалась ночь 31 июля с количеством осадков 16 мм.



В Подмосковье фон температуры воздуха в июле оказался так же близким к норме. А осадки по территории Подмосковья выпадали неравномерно: в Дмитрове выпало 87,3 мм при норме 95 мм, в Можайске - 88,8 мм при норме в 91 мм, в Наро-Фоминске 84,3 мм, при норме 88 мм. Самым "засушливым" оказался июль в Кашире, при норме в 82 мм выпало 52.6 мм.



На севере и северо-западе Московской области дождей в июле было много: Клину досталось 160,8 мм, что составляет 162% от нормы, а в Волоколамске 147,4 мм, при норме 88 мм. / meteonovosti.ru /



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