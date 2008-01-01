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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока: ни дня без дождей

ИА "Метеоновости" / 11:06 Вторник, 1 августа

  По южным районам Дальнего Востока протянулся активный атмосферный фронт, на котором формируются мини-циклоны, виновники обильных дождей. В начале этой недели на Приморье вылилось до 43 мм, в Хабаровском крае до 49 мм, гремели грозы.

В середине недели атмосферный фронт отметится дождями разной интенсивности и продолжительности в Хабаровском крае, на западе местами сильными. В Приморье дожди будут носить кратковременный характер, и только местами. Амурская область окажется вблизи волнового циклона, и в большинстве районов дожди от слабых до умеренных, по югу сильные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром в порывах 10-15 м/с.

До конца рабочей недели на юге Дальнего Востока синоптическая ситуация существенно не изменится, в зоне атмосферного фронта с волнами, местами будут перепадать дожди разной интенсивности и продолжительности от небольших до умеренных, в отдельных районах сильные, ливневого характера и с грозами. / meteonovosti.ru /
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