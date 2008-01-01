Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
1 августа 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара не торопится покидать Якутию

ИА "Метеоновости" / 10:45 Вторник, 1 августа

  В начале этой недели южные большая часть Якутии находилась с теплой стороны от фронта, протянувшегося по северу. Среднесуточная температура воздуха была в пределах многолетних значений, а на юго-западе - выше на пару градусов. В Олекминске и Мача воздух нагревался до +32.5 градуса, в Джикимде до +34.1. Самая высокая температура была зафиксирована в Тяне, +35.2. Но до рекордных значений дело так и не дошло.

В середине недели в южной половине Якутии сохранится жаркая погода без осадков с температурой днем до +32 градусов. В четверг атмосферный фронт забайкальского циклона отметится здесь грозовыми дождями, но температура существенно не изменится, после полудня до +33. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+23
Вт.
1 авг.
+28
Ср.
2 авг.
+28
Чт.
3 авг.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Месджеде-Солеймани		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Идальго-дель-Парраль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100