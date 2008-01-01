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Жара не торопится покидать Якутию



ИА "Метеоновости" / 10:45 Вторник, 1 августа



В начале этой недели южные большая часть Якутии находилась с теплой стороны от фронта, протянувшегося по северу. Среднесуточная температура воздуха была в пределах многолетних значений, а на юго-западе - выше на пару градусов. В Олекминске и Мача воздух нагревался до +32.5 градуса, в Джикимде до +34.1. Самая высокая температура была зафиксирована в Тяне, +35.2. Но до рекордных значений дело так и не дошло.



В середине недели в южной половине Якутии сохранится жаркая погода без осадков с температурой днем до +32 градусов. В четверг атмосферный фронт забайкальского циклона отметится здесь грозовыми дождями, но температура существенно не изменится, после полудня до +33. / meteonovosti.ru /



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