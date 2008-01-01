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Рекордное тепло заглянуло на Камчатку



ИА "Метеоновости" / 10:30 Вторник, 1 августа



Новая неделя на юге Камчатки началась с рекордного тепла, которым обеспечил отрог тихоокеанского антициклона. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса, но и этого оказалось вполне достаточно. В последний июльский день в Петропавловске-Камчатском столбик термометра поднялся до отметки +24.8 градуса, что выше предыдущего рекорда на 0.8 градуса, наблюдавшегося в далеком 1920 году.



Сегодня, как и в предстоящие пару дней, на фоне повышенного давления осадков в городе не ожидается, но и на рекордное тепло рассчитывать уже не стоит, днем ожидается не выше 19..21 градуса. / meteonovosti.ru /



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