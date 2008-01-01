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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:55 Вторник, 1 августа
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период с 20 по 3я июля была низкой. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. 21-23, 26 и 31июля были зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 1 по 9 августа солнечная активность будет меняться от низкой до умеренной. Большие вспышки маловероятны. Геомагнитная обстановка, скорее всего, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения наиболее вероятны 1, 3-4 августа. / meteonovosti.ru /
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