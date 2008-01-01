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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:42 Вторник, 1 августа

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 27..29, по области 25..30 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 45%.

В Москве и области атмосферное давление подрастет до нормальных значений, а относительная влажность воздуха уменьшится. Температурный фон ожидается на 3-4 градуса выше нормального. Однако отдельные возмущения геомагнитного фона могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. По возможности следует использовать летние деньки для укрепления организма и подготовки его к осеннему сезону: больше бывать на свежем воздухе, принимать водные процедуры, употреблять в пищу низкокалорийные продукты, большое внимание уделять овощам и фруктам. / meteonovosti.ru /
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