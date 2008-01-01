Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 31 июля
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24-25 градуса; Северном 24-25 градуса, порывы северо-западного ветра 13м/с, Северо-восточном 24-25 градусов, Восточном 24-25 градусов, Юго-восточном 24-25 градусов; Южном 23 градуса; Юго-западном 24-26 градусов, Западном 24-26 градусов, Северо-западном 24-26 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24-25 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 24-25 градусов, местами порывы 16м/с. / meteonovosti.ru /