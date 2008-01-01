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Новости погоды

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Пляжная погода на островах Средиземноморья

ИА "Метеоновости" / 14:50 Понедельник, 31 июля

  В настоящее время острова Средиземного моря, вернее большая их часть, являются самыми знаменитыми курортами. Каждый год в эти места приезжает большое количество туристов. Почему они пользуются такой популярностью? А ведь ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Уникальный климат, чистое морское побережье, большое количество удобных пляжей - все это максимально способствует развитию туризма. Вот и сейчас, под конец июля температура воздуха на островах Средиземноморья его западной части комфортные 26..27 градусов, температура морской воды примерно такая же, 25..26 градусов. Такой же фон температуры на Кипре и Крите. На многочисленных островах, принадлежащих территории Греции, на градус-другой прохладнее и воздух и вода. / meteonovosti.ru /
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