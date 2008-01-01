Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 31 июля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22-23 градуса; Северном 21-23 градуса, порывы северо-западного ветра 13м/с, Северо-восточном 22 градуса, Восточном 20-22 градуса, Юго-восточном 20-22 градуса; Южном 22 градуса; Юго-западном 22-23 градуса, Западном 21-23 градуса, Северо-западном 22-23 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21-22 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 21-23 градуса, местами порывы 13м/с. / meteonovosti.ru /