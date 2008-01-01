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Тепло добралось до арктического побережья ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:05 Понедельник, 31 июля



Южные циклоны принесли теплую летнюю погоду на Европейский Север. У арктического побережья температура повысилась до 22 градусов, На юге Архангельской области и в Вологодской области столбики термометров добрались до отметки в 30 градусов. В последний день июля прохладнее станет в Архангельской области, днем 20..25, местами пройдет дождь от небольшого до умеренного, гроза. В Коми тоже с дождем и тоже не так жарко, 20..25, только на юго-востоке до 29 градусов. В Вологодской области максимум 22..27 градусов.



1 августа арктический антициклон принесет прохладу на север Архангельской области, здесь днем до 14 градусов. Будут дожди, грозы, ливни, порывы ветра до 15 м/с. В Коми вместе с небольшими и умеренными дождями температура понизится еще градусов на 5. / meteonovosti.ru /



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