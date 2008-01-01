Новости погоды
Рекордная жара в странах Азии
ИА "Метеоновости" / 12:49 Понедельник, 31 июля
В конце июля во многих странах юго-восточной Азии установилась очень жаркая погода. Стараниями антициклона в столицы Монголии, Улан-Баторе, 30 июля, температура воздуха повысилась до 33,0 градуса, что стало новым рекордом для этого дня.
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Перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха в Гонконге (37,7) и Ханое (38,0). Жарко и в Индонезии, в Джакарте 30 июля температура достигла 34,2 градуса, что на 0,6 градуса выше прежнего рекорда 2012 года.
Возможно, что обновление рекордов максимальной температуры связано с потепление климата. / meteonovosti.ru /