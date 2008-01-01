Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
31 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордная жара в странах Азии

ИА "Метеоновости" / 12:49 Понедельник, 31 июля

  В конце июля во многих странах юго-восточной Азии установилась очень жаркая погода. Стараниями антициклона в столицы Монголии, Улан-Баторе, 30 июля, температура воздуха повысилась до 33,0 градуса, что стало новым рекордом для этого дня.

Перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха в Гонконге (37,7) и Ханое (38,0). Жарко и в Индонезии, в Джакарте 30 июля температура достигла 34,2 градуса, что на 0,6 градуса выше прежнего рекорда 2012 года.

Возможно, что обновление рекордов максимальной температуры связано с потепление климата. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+24
Вт.
1 авг.
+28
Ср.
2 авг.
+28
Чт.
3 авг.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Басра		 -9
Беллинсгаузен

некомфортное место: Гуна
комфортное место: Аллентаун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100