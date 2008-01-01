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В Москве лето продолжается!



ИА "Метеоновости" / 12:19 Понедельник, 31 июля



ветром и дождем, но он не в силах лишить жителей столицы солнечной и теплой погоды. Лето в Москве продолжается!



В понедельник, последний день июля, в столичный регион стал поступать более свежий воздух, но за счет солнца максимальная температура вновь достигнет 25 градусов.



Утром во вторник, 1 августа с приближением следующего атмосферного фронта с запада ожидается местами небольшой дождь, преимущественно в северной половине города и области. В отдельных районах с начала ночи опустится туман. Минимальная температура в Москве 15..17 градусов по области 13..18 градусов. Днем атмосферное давление повысится, осадков не будет, и вернется жара. Воздух прогреется до 27..29 градусов, по области до 30. Ветер северо-западный, днем 5-10 м/с.



В среду, 2 августа, в Москве солнечно, ночью до 17 градусов тепла, днем жарко, до плюс 29 градусов. Северо-западный ветер сменится юго-западным. Средняя суточная температура превысит норму на 2- 3 градуса.



В четверг, 3 августа, в столице ожидается небольшой кратковременный дождь, температура ночью не ниже 18 градусов в городе и до 15 градусов по области. Днем воздух прогреется до 28..29. Ветер западной четверти 5-10 м/с.



В конце рабочей недели, 4 августа усилиями западного антициклона в Москве сохранится комфортная погода: облачность переменная, ночью не ниже 15 градусов, днем около 25.



Не исключено, что первая неделя августа окажется самой теплой. Поэтому следует воспользоваться таким подарком природы, чтобы позагорать и искупаться. Температура воды в московских водоемах 20 и выше градусов. / meteonovosti.ru /



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