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Жаркая погода с ливнями в прибайкальских районах



ИА "Метеоновости" / 11:12 Понедельник, 31 июля



В последние дни июля юго-восточный ветер нагнал жару в Иркутскую область. На севере области и в Прибайкальских районах температура в воскресенье достигала 30..33 градусов. В Киренске отмечен абсолютный рекорд для 30 июля, 33 градуса, предыдущий абсолютный максимум 32,9 градуса был в 2005 году. Наряду с жарой были и дожди. В западной половине Иркутской области отмечались локальные дожди, местами сильные, около 20 мм. 31 июля прохождение волнового циклона по территории Прибайкалья местами будет сопровождаться небольшими и умеренными дождями, в отдельных районах ливнями, грозами, градом, при грозах усиление ветра в порывах 13-18 м/с. В северо-восточных районах сохранится жаркая погода, до +33 градусов. В начале августа в отдельных районах небольшие и умеренные дожди будут продолжаться, прогремят грозы, в северных и северо-восточных районах Иркутской области местами ливневые дожди, жаркая погода удержится, днем 25..31. / meteonovosti.ru /



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