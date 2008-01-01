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Ураган обрушился на Костромскую и Кировскую области



ИА "Метеоновости" / 10:51 Понедельник, 31 июля



Накануне вечером и ночью на Кировскую область обрушился ураган. В Шабалино ветер усиливался до 19 м/с. А в п. Котельнич прошли сильные дожди, до 27 мм. Сильный ветер повалил деревья. Так, ими оказалась заблокирована трасса Яранск-Санчурск. Из-за грозы были отключения электроэнергии. Больше всего от этого пострадали Шабалинский, Кикнурский, Котельничский и Яранский районы. Аварийные бригады восстановили энергоснабжение в час ночи. Сейчас устраняют неполадки в отдельно взятых домах.



Из-за сильного ветра и грозы в Костромской области без электричества осталось около 9 тыс. человек. В Шарье во второй половине воскресного дня ветер усиливался до 24 м/с. Шквалистый ветер сопровождался дождем и грозой.



Днем 31 июля в Костромской области могут продолжаться местами сильные дожди с грозами и порывами ветра 12-17 м/с. Атмосферный фронт смещается на Поволжье. В понедельник на Верхней и Нижней Волге кратковременные дожди, ливни, грозы, возможен град, при грозах порывистый ветер, на Средней Волге 17-22 м/сек. Подержится жаркая погода, днем до 30 градусов и выше, в Саратовской области до 37. Объявлено штормовое предупреждение на сей день, 31 июля по Башкирии. В отдельных районах грозы, ливни.



Кое-где скорость ветра будет достигать 21-26 метров за секунду. Температура воздуха днем 25..30 градусов, по югу до 35 градусов. / meteonovosti.ru /



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