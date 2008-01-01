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Москву и Подмосковье залили сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 10:07 Понедельник, 31 июля



Днем в воскресенье и в ночь на понедельник столичная область оказалась в зоне холодного фронта. В воскресенье, 30 июля сильный ливень наблюдался в Клину, здесь выпало 55 мм осадков, более половины месячной нормы. Стадии сильного дождя с грозой, а местами и с градом достигали осадки в Солнечногорске (до 43 мм), в Коломне (27 мм), в Луховицах (22мм), в Михнево (17 мм). В Москве больше всего дождя выпало в центре, на Балчуге 4 мм.



В ночь на понедельник, 31 июля фронтальная система совершила попятное движение на запад, и всей мощью обрушилась на столицу. Сильный дождь наблюдался на ВДНХ, выпало 16 мм, на Ленинградском шоссе осадки за 12 часов достигли 23 мм, на территории Новой Москвы выпало 50 мм, в центре города, на Балчуге 27 мм.



Сильный дождь ночью прошел в Сергиевом Посаде (17 мм) и Павловском Посаде (21 мм). / meteonovosti.ru /



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