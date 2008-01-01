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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 31 июля

  Последний день июля редко бывает холодным. Среднесуточное значение температуры воздуха (норма) в этот день самое высокое за весь год и равна +18.9 градусов. Уже с 1 августа температура начинает понижаться. Согласно прогнозу синоптиков, температура не подведет москвичей и сегодня. Ее среднее значение предполагается 20 с половиной градуса, то есть на 1-2 градуса выше нормы.

Самым жарким последний день центрального месяца лета отмечался в далеком 1920 году. В дневные часы температура повысилась до +36.4 градусов.

А самая холодная ночь на 31 июля была в 1971 году. Под утро похолодало до +6.1 градуса.

Сильными дождями отметился день 31 июля в 1984 году. На Московскую землю вылилось 28.4 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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