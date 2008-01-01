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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:43 Понедельник, 31 июля

  В понедельник ожидается улучшение погоды. Циклон постепенно отходит на юго-восток, увлекая за собой дождливый шлейф.

В начале дня, преимущественно на востоке Москвы и области, местами сохранится кратковременный дождь, а после полудня распогодится. Воздух в столице прогреется до 25..27, а в Подмосковье до 23..28 градусов. Среднесуточная температура воздуха, таким образом, по-прежнему останется выше нормы, на 1-3 градуса. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 12-17 м/с.

Атмосферное давление начнет расти и в середине дня значение составит 745 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 55%.

Атмосферное давление будет соответствовать норме, выглянет из-за облаков солнце. Такие изменения положительно отразятся на самочувствии и настроении большинства жителей региона. Однако, отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной чувства тревоги, и нарушения сна у лиц, страдающих психо-эмоциональными нарушениями.

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