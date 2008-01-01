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Новости погоды

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Ухудшение погоды на севере Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:25 Воскресенье, 30 июля

  Атлантический циклон, перемещающийся по арктическим морям с запада на восток, в начале августа пожалует в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края. Он принесет существенные изменения в погоде. Уже во вторник на Таймыре ожидаются небольшие и умеренные осадки, местами они могут быть сильными. Усилится ветер, его средняя скорость составит 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с, на западе полуострова до 30 м/с. Температура начнет понижаться. В дневные часы 1 августа она составит от 8 до 13 градусов, а 2 августа всего от 5 до 10 градусов. На островной части полуострова температура и вовсе понизится до отрицательных значений. / meteonovosti.ru /
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