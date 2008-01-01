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Новости погоды

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В Москве сейчас

ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 30 июля

  В полдень московское небо продолжают закрывать плотные облака, но дождя ни одна метеостанция не отмечает. Температура воздуха колеблется от 22.7 градусов в Северо-Западном округе до +25.9 градусов в Центральном (в районе Балчуга). На опорной метеостанции города, ВДНХ, температура составляла +25.5.

На территории Новой Москвы идет дождь и температура ниже, от 20 до 22 градусов. Атмосферное давление остается пониженным, 740 мм рт ст. Ветер восточной четверти дует со средней скоростью 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /
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Трелью

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