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ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 30 июля



В полдень московское небо продолжают закрывать плотные облака, но дождя ни одна метеостанция не отмечает. Температура воздуха колеблется от 22.7 градусов в Северо-Западном округе до +25.9 градусов в Центральном (в районе Балчуга). На опорной метеостанции города, ВДНХ, температура составляла +25.5.



На территории Новой Москвы идет дождь и температура ниже, от 20 до 22 градусов. Атмосферное давление остается пониженным, 740 мм рт ст. Ветер восточной четверти дует со средней скоростью 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /



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