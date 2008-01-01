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Самые сильные дожди в России



ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 30 июля



Июль текущего года выделяется неустойчивостью в погоде. Во многих районах месячная норма осадков уже выполнена. За прошедшие сутки их число пополнилось за счет северо-западных областей.



Холодный атмосферный фронт обрушился на них сильными ливнями с грозами и порывистым ветром. В Ленинградской области в субботу и в ночь на воскресенье выпало до 38 мм, в Псковской области до 46 мм. Но в наибольшей степени циклон проявил себя в Новгородской области. В населенном пункте Холм выпало 106 мм осадков, а в самом Великом Новгороде 118 мм. Порывы ветра достигали 20 м/с. При этом не обошлось без последствий. В городе с корнем вырвало несколько деревьев и кустарников. В результате сильного ливня у коммунальных служб города возникло много проблем: несколько улиц оказались под водой, остается затопленным автовокзал, проблемы с интернетом и электроэнергией. / meteonovosti.ru /



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