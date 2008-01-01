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Новости погоды
Сильная жара в Поволжье
ИА "Метеоновости" / 11:27 Воскресенье, 30 июля
На прошедшей неделе погоду в Поволжье определял антициклон, причем самая его жаркая, западная, окраина. В выходные дни жара добавил приближающийся с юга циклон. Вся территория от Казани до Астрахани оказалась в его теплом секторе и жара усилилась. В субботу в Нижегородской области максимальная температура составила +36.7 градусов, в Саратовской области повысилась до +39.5, в Волгоградской области до +40, в Астраханской области до +41 градуса.
Самая высокая температура воздуха на территории России зарегистрирована в степях Калмыкии (+41.7 градусов). / meteonovosti.ru /
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