

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Контрасты сибирской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:11 Воскресенье, 30 июля



Почти весь июль в Сибирском федеральном округе страны погода отличалась контрастами. На севере Сибири обосновался антициклона, который свел к минимуму выпадение осадков, а температурный фон превышал норму на 2-6 градусов. В то же время через среднюю полосу и южные районы Сибири один за другим следовали дождливые циклоны, щедро поливая землю дождями, а температура воздуха испытывала большие колебания.



Вот и в прошедшие сутки южная половина Сибири находилась под влиянием активного циклона. Его центр кружил над центральными районами Красноярского края. В Туруханском районе и Эвенкии, выпало от 18 до 30 мм осадков, в центральных и южных районах края 26 мм, в Хакасии 19 мм. Температура воздуха на юге Восточной Сибири превысила норму на 2-4 градуса.



Южные районы Западной Сибири оказались уже в тыловой части циклона и здесь отмечались сильные ливни с грозами и порывистым ветром. Выпало от 17 мм в Новосибирской области и на Алтае до 20 мм в Омской области. А температура воздуха оказалась немного ниже нормы.



И лишь в крайних северных районах сохранялся повышенный фон атмосферного давления. Осадков не отмечалось и было вполне комфортно. Днем от Салехарда до Хатанги +21,+26 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



