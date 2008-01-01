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Новости погоды
Контрасты сибирской погоды
ИА "Метеоновости" / 11:11 Воскресенье, 30 июля
Почти весь июль в Сибирском федеральном округе страны погода отличалась контрастами. На севере Сибири обосновался антициклона, который свел к минимуму выпадение осадков, а температурный фон превышал норму на 2-6 градусов. В то же время через среднюю полосу и южные районы Сибири один за другим следовали дождливые циклоны, щедро поливая землю дождями, а температура воздуха испытывала большие колебания.
Вот и в прошедшие сутки южная половина Сибири находилась под влиянием активного циклона. Его центр кружил над центральными районами Красноярского края. В Туруханском районе и Эвенкии, выпало от 18 до 30 мм осадков, в центральных и южных районах края 26 мм, в Хакасии 19 мм. Температура воздуха на юге Восточной Сибири превысила норму на 2-4 градуса.
Южные районы Западной Сибири оказались уже в тыловой части циклона и здесь отмечались сильные ливни с грозами и порывистым ветром. Выпало от 17 мм в Новосибирской области и на Алтае до 20 мм в Омской области. А температура воздуха оказалась немного ниже нормы.
И лишь в крайних северных районах сохранялся повышенный фон атмосферного давления. Осадков не отмечалось и было вполне комфортно. Днем от Салехарда до Хатанги +21,+26 градусов. / meteonovosti.ru /
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