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Южный циклон приблизился к центру России



ИА "Метеоновости" / 10:40 Воскресенье, 30 июля



Коварный южный циклон в субботу кружил над столицей Украины. Теплый атмосферный фронт циклона накрыл ненастной зоной южные и западные области Центрального федерального округа. Сильные дожди прошли в Курской (до 17 мм), Белгородской (до 21 мм), Брянской (до 27 мм) областях. Но наибольшее количество осадков отмечалось в Смоленской области, где выпала почти месячная норма осадков - 76 мм. Сильные дожди местами сопровождались грозами и усилением ветра до 21 м/с.



Московскую область, а также восток и юго-восток Центрального округа ненастная зона не задела. Температура воздуха здесь в дневные часы превысила тридцатиградусную отметку и составила во Владимирской области +35, в Тамбовской области +36.9, в Воронежской области +37.6 градусов. / meteonovosti.ru /



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