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На востоке страны льют сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 10:16 Воскресенье, 30 июля



Власть над погодой Дальневосточного округа России в прошедшие сутки поделили между собой обширный антициклон, занимающий почти всю территорию Якутии и активные циклоны, которые облюбовали южные и восточные окраины округа. Самый активный из них кружил над Охотским морем и стал виновником сильных дождей на территории, примыкающей к акватории моря. Сильными дождями он прошелся по Магаданской области, на побережье местами выпало до 20 мм осадков. Еще интенсивнее был дождь в Камчатском крае, на западе края местами до 32 мм. Фронтальная система, связанная с циклоном, протянулась вдоль Амура. В Амурской области копилка осадков пополнилась на 18 мм, в южных районах Хабаровского края на 24 мм.



Другой циклонический вихрь кружил над Восточно-Сибирским морем, но сильных осадков в Чукотском автономном округе, находящемся вблизи его центра, не отмечалось. Лишь на западе округа прошел дождь, но его количество не превысило 1 мм. Порывы ветра в округе достигали 23 м/с.



В ближайшие сутки "охотский" циклон заполнится, уступая место антициклону, приближающемуся с Якутии. Сместится на Аляску и "чукотский" циклон. Но его место займет очередной вихрь, сформировавшийся на атмосферном фронте над севером Камчатского края. В понедельник он накроет ненастной зоной восточные районы Чукотки, здесь пройдут дожди, местами сильные, на побережье Берингова моря ожидаются порывы ветра до 16-21 м/с. / meteonovosti.ru /



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