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ИА "Метеоновости" / 09:53 Воскресенье, 30 июля



Воскресное утро встретило москвичей пасмурным небом. В большинстве районов дождей не отмечалось, и лишь на крайнем юге столицы прошел кратковременный ливневой дождь. Температура воздуха оставалась высокой, от 21 до 24 градусов. Атмосферное давление 740 мм рт ст, что почти на 10 единиц ниже нормального. Ветер восточной четверти 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /



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