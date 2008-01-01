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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:40 Воскресенье, 30 июля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 18 по 29 июля была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. 21-23 и 26 июля зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.



По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что с 30 июля по 7 августа солнечная активность будет меняться от низкой до умеренной. Большие вспышки маловероятны. Геомагнитная обстановка, скорее всего, будет меняться от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения наиболее вероятны 31 июля - 1 августа. / meteonovosti.ru /



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