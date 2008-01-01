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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:19 Воскресенье, 30 июля

  В столичном регионе погода изменится. Из-за выхода южного циклона с его активными атмосферными фронтами будет ненастно: ливни, местами грозы, град и порывистый ветер до 15-20 м/с. Самые интенсивные осадки будут во второй половине дня, ближе к вечеру. Поэтому в первой половине дня температура воздуха еще повысится до 25..27 градусов в Москве и до 23..28 градусов по области. Среднесуточная температура воздуха, таким образом, по-прежнему останется выше нормы, правда, уже всего на 3-5 градусов. Атмосферное давление изменится мало, лишь вечером начнется чуть заметный рост и в середине дня значение составит 742 мм рт ст, что чуть ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 55%.

Из-за дождей и повышенной относительной влажности воздуха формируется погодная гипоксия. Такую погоду плохо переносят люди с нарушениями обмена веществ, такими как ожирение или сахарный диабет. При себе больным людям необходимо всегда иметь средства первой помощи: валидол, нашатырь в виде карандаша, минеральную воду без газа. Пониженный фон атмосферного давления может неблагоприятно сказаться на самочувствии гипотоников. И даже вполне здоровым людям в этот день нужно перейти на низкокалорийное питание, употреблять достаточное количество жидкости в виде настоев трав, шиповника, минеральной воды без газа. / meteonovosti.ru /
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