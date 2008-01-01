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Новости погоды
Комфортные и некомфортные места в России
ИА "Метеоновости" / 13:44 Суббота, 29 июля
В субботу самок комфортное место в России находится в Якутии. В Алдане при слабом ветре и небольшой относительной влажности воздуха температура составляет +17 градусов.
Самое некомфортное место располагается в Крыму. На Ай-Петри воздух прогрелся до +15, но из-за сильного северо-западного ветра, до 15 м/с с порывами до 23 м/с, и высокой влажности воздуха, которая составляет 97%, создается ощущение более низкой температуры, которая не превышает +6.
/ meteonovosti.ru /
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