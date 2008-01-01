

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордная жара на Европейском юге



ИА "Метеоновости" / 13:36 Суббота, 29 июля



Накануне на большей части Европейской территории сохранялась по-летнему теплая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 2-4 градуса. Сильная жара наблюдалась в Ростовской области, где воздух раскалялся до +40.2 градуса, в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии до +39.4, на Черноморском побережье и в Северной Осетии до +38.1 градуса. Средняя за сутки температура превысила многолетние значения на 6-8 градусов. Не обошлось и без рекордных значений. В Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) +39.4, что выше прежнего на 2.1 градуса за 2010 год. В Ахты (Дагестан) +34.3, что выше предыдущего на одну десятую градуса в 2000 году.



В воскресенье южные районы Европейской части будут находиться в зоне атмосферного фронта южного циклона, поднимающегося с Украины через Черноземье на юго-запад Центрального района. Местами прошумят грозовые дожди кратковременного характера, в Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - отдельные сильные дожди с градом. В Ростовской области, Краснодарском крае и Калмыкии - сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалами 20-25 м/с, местами до 28 м/с. По-прежнему жарко, днем около +30, в Волгоградской области и на Черноморском побережье местами до +33, а по востоку воздух раскалится до +39. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



