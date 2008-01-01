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Западную Сибирь покидает ненастный циклон



ИА "Метеоновости" / 13:25 Суббота, 29 июля



Циклон, который накануне располагался над Тюменской областью, а его атмосферные фронты опутали юг Западной Сибири, обрушился сильными грозовыми дождями на Омскую область, где выпало до 16 мм, Томскую область до 26 мм. В Кемеровской области сильные дожди, количеством до 17 мм сопровождались штормовым ветром, в порывах до 23 м/с.



В субботу этот же циклон будет заливать сильными грозовыми дождями среднее течение Оби. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Горном Алтае и Алтайском крае, в зоне атмосферного фронта с волнами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер окрепнет в порывах 18-23 м/с, в Алтайском крае до 25 м/с, на перевалах Горного Алтая до 30 м/с.



В воскресенье циклон уйдет в Восточную Сибирь, унося с собой ненастье. Дожди ослабеют, станут небольшими, да и они только местами, в отдельных районах с грозами и ветром в порывах 15-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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