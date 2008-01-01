Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
29 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Западную Сибирь покидает ненастный циклон

ИА "Метеоновости" / 13:25 Суббота, 29 июля

  Циклон, который накануне располагался над Тюменской областью, а его атмосферные фронты опутали юг Западной Сибири, обрушился сильными грозовыми дождями на Омскую область, где выпало до 16 мм, Томскую область до 26 мм. В Кемеровской области сильные дожди, количеством до 17 мм сопровождались штормовым ветром, в порывах до 23 м/с.

В субботу этот же циклон будет заливать сильными грозовыми дождями среднее течение Оби. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Горном Алтае и Алтайском крае, в зоне атмосферного фронта с волнами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, ветер окрепнет в порывах 18-23 м/с, в Алтайском крае до 25 м/с, на перевалах Горного Алтая до 30 м/с.

В воскресенье циклон уйдет в Восточную Сибирь, унося с собой ненастье. Дожди ослабеют, станут небольшими, да и они только местами, в отдельных районах с грозами и ветром в порывах 15-18 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+30
Вс.
30 июл.
+28
Пн.
31 июл.
+25
Вт.
1 авг.
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -3
Крайстчерч

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Вильянди

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100