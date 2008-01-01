

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:42 Суббота, 29 июля



Миновал полдень, в столице на опорной станции ВДНХ воздух прогрелся почти до +30 (+29.9 градуса), в районе ТСХА и на Балчуге столбик термометра преодолел отметку в +30 и достиг +30.2 градуса. Атмосферное давление существенно не меняется, 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 46%. Ветер южный, юго-восточный слабый. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



