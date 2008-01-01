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В центр и на юг Красноярского края рвется прохлада



ИА "Метеоновости" / 12:30 Суббота, 29 июля



В последний рабочий день на уходящей неделе центральные и южные районы Красноярского края пригрел погожий антициклон. В Хакасии и Тыве воздух раскалялся до +35 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения более, чем на 4 градуса. И, как следствие на метеостанции Красноярск в районе Опытное поле была зафиксирована рекордно высокая температура, +32.3 градуса, что выше предыдущего на градус, наблюдавшегося в 1926 году. Рекорд температуры был установлен и на метеостанции Хакасская, где воздух разогрелся до +33.5 градуса, против прежнего со значением +32.6.



В воскресенье центральные и южные районы Красноярского края, Хакасию и Тыву будут бороздить атмосферные фронты с волнами. Пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах сильные и очень сильные, сильные ливни с грозами, градом, местами град может быть крупный, порывы ветра достигнут штормовой силы, 25 м/с. Температура понизится днем 21..27, в Тыве не выше +29 градусов.



Не смотря на почти тропические ливни, в отдельных районах сохранится высокая степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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