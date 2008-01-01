

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Забайкалье нарастает жара



ИА "Метеоновости" / 12:14 Суббота, 29 июля



Погода вокруг Байкала накануне формировалась под влиянием антициклона. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 2-4 градуса. Осадков не было, лишь Иркутскую область задел атмосферный фронт, который и вылил до 17 мм.



В воскресенье Забайкалье будет находиться в теплой части циклона, совершившего марш-бросок с крайнего востока Ханты-Мансийского округа в центральные районы Восточной Сибири. По мере продвижения циклона, местами прошумят кратковременные дожди, ливни, грозы, при грозах порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Жара усилится, в Забайкальском крае до 32, а в Бурятии и вовсе до +37 градусов. Усиление жары может спровоцировать нарастание степени пожарной опасности.



Иркутская область окажется в зоне атмосферного фронта, который местами прольет дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах сильные, ливни, в селеопасных районах местами сильные и очень сильные дожди, грозы, град, при грозах усиление ветра в порывах до 20 м/с. Проливные дожди могут вызвать сход селей и подъем уровня воды в реках. Дожди собьют жару днем не выше +28, при облачности и вовсе до +17, только в северных и верхнеленских районах еще до +34 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



