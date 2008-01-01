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На юге Дальнего Востока тепло и влажно



ИА "Метеоновости" / 10:47 Суббота, 29 июля



Атмосферные фронты с волнами, протянувшиеся по югу Дальнего Востока, отметились сильными грозовыми дождями, в Приморье выпало до 15 мм, в Хабаровском крае до 56 мм.



В предстоящие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится. В Хабаровском крае дожди небольшие и местами при температуре днем 24..29 градусов, на севере 20..25. В Приамурье, с приближением волнового циклона, с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сильные, ливни тс грозами, порывы ветра в отдельных районах достигнут 12-17 м/с. Преобладающая температура днем 25..30, при дожде не выше +23 градусов.



А вот в Приморье распогодится, на юго-западной периферии антициклона, без осадков, после полудня воздух прогреется до +32 градусов. / meteonovosti.ru /



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