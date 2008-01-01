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ИА "Метеоновости" / 09:49 Суббота, 29 июля



Утро субботнего дня встретило москвичей теплом и солнцем. На большинстве станций столбик термометра остановился у отметки +24.7, в районе МГУ он преодолел отметку в +25, а на Балчуге приблизится к +26 (+25.7 градуса). Атмосферное давление немного, на 4 единицы, ниже нормального, 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 70%. Ветер северо-восточный умеренный, до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



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