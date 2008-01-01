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Тихий океан заполонили тропические циклоны



ИА "Метеоновости" / 09:45 Суббота, 29 июля



Тихий океан в нынешнем сезоне очень неспокоен. Здесь действуют целых 4 тропических циклона. И если два из них не угрожают побережью, то другие два лучше не оставлять без внимания.



Штормы "Хилари" и "Ирвин" уходят от побережья Мексики в открытый океан, теряя силу. "Ирвин" сформировался 25 июля вблизи побережья Мексики, скорость в центре составляла 22- 27 м/с, а своего максимального развития он достигнет 29 июля к 18 часам по Гринвичу, скорость ветра возрастет до 30 м/с. А 31 июля он разрушится, не причинив вреда побережью. "Хилари" также сформировался в Тихом океане 23 июля недалеко от южного побережья Мексики, порывы ветра вблизи центра достигали 38 м/с. Тропический шторм теряет силу, но с карт он исчезнет лишь 2 августа.



Тропический циклон "Нора", достаточно опасный, сформировался 22 июля, и к настоящему времени он достиг стадии тайфуна. Порывы ветра вблизи центра достигают 45 м/с. Может угрожать южным островам Японского архипелага. Но наиболее вероятно, что он разрушится в океане.



Но самым опасным является тайфун "NESAT", скорость ветра вблизи его центра составляет 25-30 м/с, с порывами до 46 м/с. Штормовое предупреждение о грозовых ливнях и ураганном ветре объявлено на Филиппинах, в Корее и на востоке Китая. 31 июля порывы ветра ослабеют до 33 м/с, но он еще способен нанести серьезный ущерб. / meteonovosti.ru /



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