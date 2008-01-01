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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:39 Суббота, 29 июля



Предстоящим днем погода в столичном регионе ожидается неустойчивой и очень жаркой. В очередном тёплом секторе циклона воздух прогреется выше 30-ти градусных отметок, остерегайтесь теплового удара!



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 29 июля облачно с прояснениями. Местами не исключены кратковременные дожди, сопровождаемые кое-где и грозами (наибольшая вероятность в южной и юго-западной части Подмосковья, включая ТиНАО). Максимальная температура воздуха в Москве составит 31..33 градуса, по области 28..33. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше нормы на 6-7 градусов. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня 742 мм рт ст, что на 8 единиц ниже нормального. Относительная влажность воздуха 45%.



В условиях погодной гипоксии, когда в послеполуденные часы содержание кислорода в воздухе резко снижается, даже у здоровых и молодых людей ухудшается самочувствие: появляется ощущение разбитости, вялости, чувство нехватки воздуха. Но особенно нехороша такая погода для тех, кто страдает сосудистыми расстройствами, эндокринными нарушениями, хронической кислородной и венозной недостаточностью. У гипертоников может отмечаться ухудшение состояния до обмороков и сосудистых кризов. Специалисты советуют восполнять суточную потребность в кислороде во время прогулок утром или вечером. Отдельные рекомендации женщинам: смачивайте кожу лица влажными салфетками, так как жара высушивает ее, что вызывает преждевременное старение.



При себе больным людям необходимо всегда иметь средства первой помощи: валидол, нашатырь в виде карандаша, минеральную воду без газа. И даже вполне здоровым в период аномально жаркой погоды нужно перейти на низкокалорийное питание, употреблять достаточное количество жидкости в виде настоев трав, шиповника, минеральной воды без газа.



Геомагнитная обстановка 29 июля прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /



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