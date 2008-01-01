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В Крыму погода испортится



ИА "Метеоновости" / 14:02 Пятница, 28 июля



Полуостров Крым, полюбившийся многим курортникам, окажется на пути следования активного холодного фронта. И это не предвещает ничего хорошего.



29 июля погода в Крыму резко испортится: температура воздуха заметно понизится, днем термометры покажут 24..29 градусов, в горах 18..23; пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град, шквал 20-25 м/с. Ненастно будет и в ночные часы. А уже 30 июля регион окажется в антициклоне, из-за облаков выглянет солнце, осадки прекратятся, воздух прогреется до 26..31 градуса. / meteonovosti.ru /



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