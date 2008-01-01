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На юге Дальнего Востока снова дожди и порывистый ветер



ИА "Метеоновости" / 13:53 Пятница, 28 июля



Юг Дальнего Востока в минувший день, 27 июля, находился в области повышенного атмосферного давления. Но из-за атмосферных фронтов, пересекавших регион, без осадков и ветра не обошлось. Сильный грозовой дождь прошел в Хабаровском и в Приморском краях, выпало до 28 мм осадков.



29 июля в регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления. В Приморье осадков не ожидается, днем 24..29. В Амурской области местами небольшие и умеренные дожди, грозы, температура повысится до 25..30 градусов. Ливневые дожди с грозами пройдут ночью 29 июля на юге и в центральных районах Хабаровского края.



30 июля в Амурской области дожди различной интенсивности, 31 июля ливни с грозами, порывы ветра 12-17 м/с, температура днем 23..28 градусов. В Приморье 30 и 31 июля осадков не ожидается, 26..31, на побережье 20..25. / meteonovosti.ru /



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