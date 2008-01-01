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О погоде на день Военно-морского флота



ИА "Метеоновости" / 13:28 Пятница, 28 июля







В этот день проходят военные парады и военно-спортивные состязания, на некоторых боевых кораблях проводятся "день открытых дверей". И всегда радует, когда праздник проходит при хорошей погоде!



На севере и северо-западе России ожидается ненастная погода из-за циклона и его атмосферных фронтов. На юге, где хозяйничают атмосферные фронты, дожди и грозы. Осадков не ожидается в Приморье, где сохраняется повышенный фон атмосферного давления.



В Санкт-Петербурге 30 июля ночью кратковременные дожди, местами ливни при температуре 14..16. Днем преимущественно без осадков и 20..22.



В Североморске небольшой, местами умеренный дождь, ночью 10..15, днем 14..19 градусов.



В Балтийске кратковременные дожди, ночью 13..18, днем 21..26.



В Севастополе утром дожди и грозы, порывы ветра до 9-14 м/с, ночью 18..20, днем 26..28.



В Каспийске ночью 24..26, днем 27..29 градусов, солнечно.



Во Владивостоке облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ночью 14..19, днем 20..25. / meteonovosti.ru /



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