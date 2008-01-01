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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 28 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23-24 градуса; Северном 23-24 градуса, Северо-восточном 23 -24 градуса, Восточном 23-24 градусов, Юго-восточном 23 градуса; Южном 22 градуса; Юго-западном 22 градуса, Западном 22 градуса, Северо-западном 23-24 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 20-22 градуса. / meteonovosti.ru /



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