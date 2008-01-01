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Новости погоды
Холодный фронт прошелся по Стамбулу
ИА "Метеоновости" / 12:21 Пятница, 28 июля
Вечером 27 июля через Стамбул проходил очень активный холодный атмосферный фронт. Он отметился сильным ливнем, грозой, градом и порывистым ветром до 27 м/с. Менее чем за 6 часов на город выпало около 21 мм осадков, что составляет почти 90% от месячной нормы.
Фронт стал причиной многих бед в городе: были затоплены некоторые станции метро, снесены крыши зданий, повалены деревья, упал башенный кран, в некоторых районах гроза стала причиной пожара.
28 июля непогода успокоилась, и жара спала. / meteonovosti.ru /
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