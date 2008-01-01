Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
28 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Магаданской области ожидаются первые заморозки

ИА "Метеоновости" / 12:02 Пятница, 28 июля

  На Дальнем Востоке в минувший день, 27 июля, хозяйничали атмосферные фронты. На Чукотке, в Магаданской области и на северо-востоке Якутии прошли дожди, усиливался ветер. Но уже совсем скоро ситуация изменится. 29 июля на Чукотке погоду будет определять циклон, а в Магаданской области атмосферное давление начнет расти. В центральных районах возможны небольшие дожди, температура немного понизится, небольшие дожди ожидаются и на охотском побережье. 30 и 31 июля на охотском побережье, в зоне атмосферного фронта, пройдут дожди от небольших до умеренных, ветер в порывах усилится до 9-14 м/с. В центральных районах 30 июля небольшие дожди, днем 8..13 градусов, ночью 2..7 тепла. 31 июля небольшие дожди пройдут лишь местами. Днем температура повысится до 14..19 градусов, ночью +2..+7, при прояснении ожидаются заморозки до -3 градусов.

В центральных районах Магаданской области столь ранние заморозки наблюдаются нечасто. А в самом Магадане заморозки начинаются не ранее третьей декады августа. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Сб.
29 июл.
+32
Вс.
30 июл.
+28
Пн.
31 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Абадан		 -6
Оруро

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Модесто

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100