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В Магаданской области ожидаются первые заморозки



ИА "Метеоновости" / 12:02 Пятница, 28 июля



На Дальнем Востоке в минувший день, 27 июля, хозяйничали атмосферные фронты. На Чукотке, в Магаданской области и на северо-востоке Якутии прошли дожди, усиливался ветер. Но уже совсем скоро ситуация изменится. 29 июля на Чукотке погоду будет определять циклон, а в Магаданской области атмосферное давление начнет расти. В центральных районах возможны небольшие дожди, температура немного понизится, небольшие дожди ожидаются и на охотском побережье. 30 и 31 июля на охотском побережье, в зоне атмосферного фронта, пройдут дожди от небольших до умеренных, ветер в порывах усилится до 9-14 м/с. В центральных районах 30 июля небольшие дожди, днем 8..13 градусов, ночью 2..7 тепла. 31 июля небольшие дожди пройдут лишь местами. Днем температура повысится до 14..19 градусов, ночью +2..+7, при прояснении ожидаются заморозки до -3 градусов.



В центральных районах Магаданской области столь ранние заморозки наблюдаются нечасто. А в самом Магадане заморозки начинаются не ранее третьей декады августа. / meteonovosti.ru /



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